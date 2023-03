Steuertag mit dem Finanzminister

Rückendeckung durch eine wachstumsorientierte Steuerpolitik ist wichtig, um den Wirtschaftsstandort Österreich langfristig auf die Überholspur zu bringen.

Wie das gelingen kann und welche Schritte notwendig sind, ist Thema beim Steuertag der Wirtschaftskammer Oberösterreich am Montag, 20. März, von 16 bis 18 Uhr im Panoramasaal des Wifi. Sprechen werden unter anderem Finanzminister Magnus Brunner und Daniel Varro von der Donau-Universität Krems. Anmeldungen per Mail an steuertag@wkooe.at

