Steuersenkung soll Wirte um 700 Millionen Euro entlasten

Die Maßnahme gilt befristet bis Jahresende. Das gaben die VP-Minister Gernot Blümel (Finanzen) und Elisabeth Köstinger (Tourismus) mit Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer gestern bekannt. Die Regierung muss noch das Okay der EU-Kommission in Brüssel einholen.

"Wir wollen besonders betroffenen Branchen kurzfristig unter die Arme greifen", sagte Blümel. Allein die Gastronomie werde durch die Senkung der Mehrwertsteuer um 700 Millionen Euro entlastet, rechnete Köstinger vor. In der Kultur gehe es um 150 bis 200 Millionen Euro, so Mayer.

Zahlen Konsumenten weniger?

Der ermäßigte Steuersatz soll für alle Speisen und Getränke in Gastronomiebetrieben und Hotels gelten. Dazu zählen auch Schutzhütten, Buschenschanken und Heurige. Dass der Gasthausbesuch für Konsumenten nun günstiger wird, ist nicht zu erwarten. "Mein Wunsch wäre, dass es den Unternehmen zugute kommt, damit sie wirtschaftlich besser durch diese Zeit kommen", sagte Köstinger. Gastronomie, Kunst und Kultur gehörten auf gewisse Weise zusammen, ergänzte Kulturstaatssekretärin Mayer.

Die Reaktionen fielen unterschiedlich aus. Während Vertreter der Gastronomie und Hotellerie die Maßnahmen befürworteten, sind sie für SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner "nicht der notwendige Wurf". Sie forderte stattdessen einmal mehr Entschädigungszahlungen für die von Betretungsverboten ab März betroffenen Unternehmen.

Für die Kongress- und Messebranche bzw. für Großveranstaltungen soll nächste Woche Klarheit herrschen, wie es im Herbst weitergeht. Zudem soll es laut Blümel weitere Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen geben. So sollen etwa Steuerstundungen um dreieinhalb Monate bis 15. Jänner verlängert werden.

Geplant ist auch ein "Verlustrücktrag", damit Firmen Gewinne aus 2019 oder 2018 mit heurigen Verlusten gegenrechnen können. Auch ein Kreditmoratium und eine Adaptierung des Fixkostenzuschusses sollen kommen, so der Finanzminister.

Auch Deutschland senkt Mehrwertsteuer

Um den Konsum nach dem Einbruch in der Corona-Krise anzukurbeln, hat auch die deutsche Regierung eine befristete Absenkung der Mehrwertsteuer beschlossen. Sie wird von 19 auf 16 Prozent gesenkt und gilt ab 1. Juli bis Jahresende. Die Regierung um Kanzlerin Angela Merkel erhofft sich dadurch Entlastungen von rund 20 Milliarden Euro. Die Absenkung ist im Gegensatz zu Österreich nicht auf einzelne Branchen beschränkt.

Der gestern, Freitag, in Deutschland gefasste Beschluss ist ein historischer. Bisher war die vor rund 50 Jahren in unserem Nachbarland eingeführte Steuer immer nur gestiegen. Als sie am 1. Jänner 1968 in Kraft trat, betrug sie noch zehn Prozent. Derzeit sind es 19 Prozent. Der ermäßigte Satz für Waren des täglichen Bedarfs stieg von fünf auf sieben Prozent. Nach dem Beschluss der Koalitionsspitzen soll die Mehrwertsteuer nun ab 1. Juli für sechs Monate auf 16 Prozent sinken, der ermäßigte Steuersatz auf fünf Prozent.

Die Mehrwertsteuer war politisch stets umstritten. Eine der heftigsten Kontroversen tobte dazu im Bundestagswahlkampf 2005, in dem die CDU eine Erhöhung um zwei Prozent forderte, während die SPD dies ablehnte. Am Ende stand ein denkwürdiger Kompromiss: Im Vertrag über die zweite Große Koalition einigten sich die Parteien auf drei Prozent Erhöhung.

Eine große Kontroverse gab es auch 2010, als die FDP den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent auf Hotelübernachtungen durchsetzte, was als „Mövenpick-Steuer“ in die Geschichte einging. Vor der Besserstellung hatten die damals mitregierenden Liberalen mehr als eine Million Euro Parteispenden von einem Hotelier bekommen.

Regierungen führen gern Ausnahmen von der Mehrwertsteuer für Branchen ein, die ihnen am Herzen liegen. Die bekanntesten Ausnahmen sind etwa Lebensmittel und Bücher, auf die nur sieben Prozent fällig werden.

Rentabel für den Staat ist die Mehrwertsteuer allemal: Im Jahr 2019 nahm Deutschland damit rund 183 Milliarden Euro ein.