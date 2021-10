"Die Steuerreform ist ein notwendiger Schritt in die richtige Richtung, für das Ziel einer CO2-neutralen Gesellschaft im Jahr 2040 benötigen wir aber noch viele Maßnahmen und Impulse", heißt es nach einer ersten Analyse des Energieinstituts an der Kepler Universität (JKU). Deren wissenschaftlicher Leiter Friedrich Schneider hatte schon gestern, Montag, in den OÖNachrichten eine grobe erste Beurteilung abgegeben, die leicht positiv ausfiel.