Steuerberater: Der Teufel liegt im Detail

LINZ. „Ich habe für meine Mitarbeiter vor fünf Wochen Kurzarbeit beantragt und mich heute noch einmal beim AMS gemeldet. Dort hat man mir gesagt, dass es noch drei Wochen dauert, bis mein Antrag erledigt ist“, sagt Fahrschulbesitzer Norbert Hausjell, der in Gmunden und Vöcklabruck Fahrschulen betreibt und 40 Leute beschäftigt. „Ich habe Rücklagen, aber ewig steht man so etwas trotzdem nicht durch.“

Wie Hausjell geht es auch anderen Firmen. Und die Kammer der Wirtschaftstreuhänder und Steuerberater meldete sich gestern zu Wort, um auf den Teufel hinzuweisen, der im Detail steckt. „Die Bundesregierung hat richtig gehandelt. Aber allein bei der Kurzarbeit sind 200 Fragen ungeklärt“, sagt Präsident Klaus Hübner.

Die 8000 Steuerberater würden 95 Prozent der heimischen Unternehmen betreuen. Diese seien zum Teil mit Regeln konfrontiert, die in der Praxis nicht umsetzbar seien. Auch die Abwicklungsstellen beim AMS und bei der Wirtschaftskammer seien überlastet. Die Steuerberater bieten an, sie stärker in die Umsetzung einzubinden. Außerdem sollten bestehende Plattformen der Finanz stärker genutzt werden. Zentrales Thema sei für viele das Thema Kurzarbeit. Hier brauche es Rechtssicherheit und eine rasche Erledigung. Oberösterreichs AMS-Chef Gerhard Straßer hatte in der Vorwoche in der OÖN-Sprechstunde erklärt, er sei zuversichtlich, dass die Anträge bis Ende April abgearbeitet seien.