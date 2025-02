Stephan Zöchling: Der Investor mit dem Russland-Netzwerk mischt bei KTM mit

Wer ist Stephan Zöchling, der im Poker um die Zukunft von KTM mitmischt? Der Chef des steirischen Sportauspuff-Herstellers Remus wird als gewiefter, geradliniger Unternehmer und harter Verhandler beschrieben. Der 53-jährige Wiener hat unter anderem in Russland viel Geld gemacht und will als Investor in westeuropäischen Unternehmen das Heft in die Hand nehmen.