Der im Dezember 2021 zurückgetretene Bundeskanzler Sebastian Kurz stößt lächelnd mit dem niederösterreichischen Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf auf dessen Fünfziger an. Dieses Foto anlässlich der Geburtstagsfeier Pernkopfs im Schloss Weinzierl in Wieselburg (NÖ), am vergangenen Samstag, nährt Diskussionen. Wie peinlich ist es für einen aufsteigenden VP-Macher, sich mit dem gescheiterten Parteichef in Harmonie zu zeigen?