Stellenabbau bei Fischer Ski: 150 Mitarbeiter müssen gehen

Die Hiobsbotschaft kommt ausgerechnet im Jubiläumsjahr: Mitte Jänner zelebrierte Fischer Sports den 100. Geburtstag.1924 von Josef Fischer gegründet, sind die Innviertler Weltmarktführer bei Langlaufski und auch im alpinen Skisport vorne dabei. Zwei Monate später sieht die Welt im Innviertel weniger rosig aus: Österreichs einziger in heimischer Hand verbliebener Skihersteller trennt sich von 150 Mitarbeitern. 20 Beschäftigte müssen am Stammsitz in Ried im Innkreis gehen, 130 im Produktionswerk