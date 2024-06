Stellenabbau bei A1 löst auch Unruhe in Linz aus

Rund 600 Beschäftigte arbeiten für Österreichs größten Telekommunikationsanbieter, die A1 Telekom Austria Group, in Oberösterreich. Der Großteil davon ist in Linz tätig. Weil im Konzern der Sparstift angesetzt wird, rumort es in der Belegschaft – auch in unserem Bundesland. Manche Abteilungen mit mehreren Technikern seien regelrecht "zusammengestutzt" worden, ist zu hören. Befürchtet wird, dass Arbeitsplätze konzernintern ausgelagert werden, vor allem nach Bulgarien. Das Land ist nach