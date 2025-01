Stellantis-Österreich-Chef: "E-Auto ist längst keine Nische mehr"

"Im Jahr 2024 wurden weltweit bereits 16,5 Millionen Elektroautos verkauft, das E-Auto ist also längst keine Nische mehr." Das sagte Markus Wildeis, Chef des Mehrmarken-Autokonzerns Stellantis in Österreich, am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. Die große Frage sei daher, ob diese Transformation hin zur Elektromobilität, die lange dauern werde, mit oder ohne die europäischen Autohersteller stattfinden werde.