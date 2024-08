Stellantis-Europa-Chef: "Ändert sich das EU-Regelwerk ständig, ist das Gift für die Industrie und Jobs"

Uwe Hochgeschurtz, Europa-Chef des Autokonzerns Stellantis mit 14 Marken, fordert von Europas Politik Verlässlichkeit in der Gesetzgebung und einen Abbau „überbordender Regularien, die gar nichts bringen“. OÖN: Stellantis ist in den EU29-Ländern (EU27 exklusive Malta und plus Großbritannien, Norwegen und Schweiz) im ersten Halbjahr 2024 leicht gewachsen, was 18,2 Prozent Marktanteil bedeutete. Sind Sie zufrieden? Uwe Hochgeschurtz: Zufrieden ist man nie, es geht immer etwas mehr und