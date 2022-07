Steigt der deutsche Staat bei Uniper ein?

Der kriselnde Energiekonzern Uniper kämpft weiter mit den Folgen der reduzierten Gas-Liefermengen über die Pipeline Nord Stream 1. Wie berichtet, hat der Konzern bereits vor einigen Tagen wegen der hohen finanziellen Belastung durch den Kauf von Ersatzmengen auf dem Spotmarkt nach Hilfe vom Staat gerufen. Nun wird die Suche nach Lösungen dringlicher. "Wir sind immer noch, wie in den vergangenen Tagen, bei rund 40 Prozent der von uns normierten Mengen, die in Deutschland ankommen", hieß es gestern.

Laut einer Sprecherin des deutschen Wirtschaftsministers Robert Habeck befindet man sich mit Uniper in Gesprächen über Stabilisierungsmaßnahmen. Uniper habe den bestehenden Kreditrahmen der Staatsbank KfW über zwei Milliarden Euro bisher nicht gezogen. Dieser dient zur Abwehr akuter Liquiditätsnöte. Uniper hatte erklärt, daneben seien auch Beteiligungen in Form von Eigenkapital möglich. Das würde bedeuten, dass der Staat, ähnlich wie bei der Fluglinie Lufthansa in der Coronakrise, vorübergehend bei Uniper einsteigt.

Um mögliche drastische Preissprünge gleichmäßiger an Gaskunden zu verteilen, arbeitet die Bundesregierung auch an einem möglichen Umlagesystem.