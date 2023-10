Steigende Zinslast im Bundeshaushalt spürbar

Der Anstieg der Zinsen wirkt sich in Österreich nicht nur auf Sparer und Kreditnehmer aus, sondern auch auf den Bund. Die öffentlichen Haushalte spüren die Teuerung massiv, beispielsweise in Form von steigenden Auszahlungen für Pensionen, Personal und höheren Zinsen. Darüber informierte am Montag Finanzminister Magnus Brunner (VP) in einer Aussendung.

Im Budgetvollzug bis August stünden demnach Einzahlungen von 62,2 Milliarden Euro Auszahlungen von 68,2 Milliarden Euro gegenüber. Der Nettofinanzierungssaldo des Bundes belaufe sich demnach derzeit auf 6,0 Milliarden Euro und sei damit um 1,2 Milliarden Euro positiver als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

"Der Bund gibt den Menschen über Antiteuerungsmaßnahmen und dauerhafte Entlastungen wie die abgeschaffte kalte Progression und die valorisierten Sozialleistungen mehr zurück, als er einnimmt", wird Brunner in der Aussendung zitiert.

Die Auszahlungen seien mit 68,2 Milliarden Euro um 3,6 Milliarden Euro höher als im Vorjahreszeitraum. Wesentliche Faktoren dafür seien höhere Refinanzierungskosten des Bundes, höhere Auszahlungen für Pensionen, Soziales und Konsumentenschutz sowie in Zusammenhang mit dem Stromkostenzuschuss. Die Zahlungen für die Corona-Hilfen seien hingegen deutlich zurückgegangen.

Bei den Einnahmen gab es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenfalls ein Plus, und zwar um 4,8 Milliarden Euro auf 62,2 Milliarden Euro. Dazu trugen die höheren Abgaben von Ländern und Gemeinden an den Bund bei. Positiv wirkten sich laut Finanzministerium auch höhere Einzahlungen aus Dividenden sowie der Anstieg der Lohnsteuer aus.

Brunner erwartet, dass sich die Teuerung in den kommenden Monaten "weiter entspannen wird". Mit 6,1 Prozent im September sei die Inflation in Österreich nicht nur auf Vorkriegsniveau, sondern habe sich seit Jänner 2023 fast halbiert.

