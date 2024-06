Steigende Mieten: Oberösterreicher zahlen durchschnittlich 783 Euro pro Monat

800 Beschäftigte aus Oberösterreich wurden im April 2024 zu ihrer Wohnsituation befragt. Während Mieter im Vorjahr noch durchschnittlich 761 Euro an Miete zahlen mussten, sind es im zweiten Quartal 2024 783 Euro. Die Mietpreise pro Quadratmeter stiegen im Vergleich zum Jahr 2023 am privaten Mietenmarkt um rund sechs Prozent auf 10,30 Euro (Medianwert). Im geförderten Wohnbau stiegen sie um rund vier Prozent auf 9,30 Euro.

Lesen Sie hier: Immobilienpreise sind 2023 gesunken, Mieten gestiegen

Knapp zwei Drittel der Mieter gaben an, dass die Mieterhöhungen der vergangenen zwei Jahre eine Belastung für sie darstellen. Die Ergebnisse sind laut Arbeiterkammer (AK) repräsentativ für die unselbstständig Beschäftigten in Oberösterreich - laut Statistik Austria rund 780.000 Personen. Der Gesamtwert des AK-Wohnzufriedenheitsindex liegt im zweiten Quartal 2024 bei 69 Punkten - die Skala reicht von 0 (negativ) bis 100 (positiv). Er hat sich laut Arbeiterkammer im Vergleich zum Jahr 2023 nicht verbessert.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Wie die Befragung zeigt, beurteilt mehr als die Hälfte der AK-Mitglieder die Leistbarkeit ihrer Wohnsituation als kritisch oder schlecht. Der Wert stieg auf 54 Prozent, im ersten Quartal des heurigen Jahres lag er bei 49 Prozent. Stark belastend sind die Wohnkosten für Menschen mit einem Einkommen von weniger als 1350 Euro. Betroffene Gruppen sind etwa Arbeitslose, Menschen in Karenz oder mit Teilzeitbeschäftigung und unter 30-Jährige.

Geringe Wirkung der Mietpreisbremse

Die im April in Kraft getretene Mietpreisbremse linderte bei 15 Prozent der Befragten die finanzielle Belastung durch die Mietkosten. Ein Fünftel der Befragten hatte gar keine Wahrnehmung zu dem Thema. 60 Prozent gaben an, dass sich ihre Situation durch die Maßnahme "eher nicht" oder "gar nicht" verbessert habe. Die Frage, ob die Bundesregierung genug für leistbares Wohnen unternehme, bejahten nur 16 Prozent der Befragten.

Andreas Stangl, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich, will Mieterhöhungen auf maximal zwei Prozent pro Jahr begrenzen, rückwirkend ab Jänner 2023. Zusätzlich will er einen Wohnbonus in der Höhe von zehn Prozent der Wohnkosten (bis maximal 800 Euro) für alle Beschäftigten.

Lesen Sie hier: Leerstandsabgabe für Oberösterreich: ÖVP will bei Zweitwohnsitzen kassieren

Das Land Oberösterreich solle auch eine Leerstandsabgabe für Freizeitwohnungen und Zweitwohnsitze einheben: „Jede leerstehende Wohnung verringert das Angebot am Markt und schadet so Menschen auf der Suche nach leistbarem Wohnraum“, sagte Stangl. Laut Statistik Austria stehen in Oberösterreich rund 92.000 Wohnungen leer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper