Steigende Kreditzinsen: Rund 200.000 Haushalte befürchten Zahlungsausfall

Es ist bereits die achte Zinserhöhung seit Juli 2022: Am Donnerstag hoben die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte auf insgesamt vier Prozent an. Annähernd so hoch – mit 4,25 Prozent – war der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken bei der EZB Geld leihen, zu Beginn der Finanzkrise im Oktober 2008.