Stefan Pierer stockt auf

Die Beteiligungsgesellschaft Pierer Industrie AG hat seinen Anteil an dem angeschlagenen Nürnberger Autozulieferer Leoni von fünf auf zehn Prozent aufgestockt. Das geht aus einer Pflichtmitteilung hervor. Pierer Industrie ist vor allem für die Marke KTM bekannt und gehört mehrheitlich dem Unternehmer Stefan Pierer.

Das Leoni-Paket ist an der Börse rund 40 Millionen Euro wert. Der Leoni-Aktie hat die Nachricht gestern einen Schub verpasst: Der Aktienkurs kletterte gestern Nachmittag um 14 Prozent auf 14,20 Euro. Der Autozulieferer befindet sich seit 2019 in der Krise, schreibt Verluste und hat 2020 eine Staatsgarantie für einen Rettungskredit erhalten. 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern sind beschäftigt, 2019 betrug der Konzernumsatz 4,8 Milliarden Euro. Stefan Pierer hält über seinen Rennsport-Zulieferer Pankl auch die Mehrheit an SHW, einem börsenotierten Autozulieferer mit Sitz im deutschen Aalen.