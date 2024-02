Stefan Krenn zieht in Novomatic-Vorstand ein

Gemeinsam mit Ryszard Presch und Johannes Gratzl bildet er den neuen Dreiervorstand des Unternehmens, wie die Novomatic am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Der gebürtige Oberösterreicher Krenn, der Wirtschaft sowie Informations- und Medienrecht studierte, bekleidete zuvor unter anderem Posten als Marketing- und Kommunikationschef, Generalsekretär sowie als globaler Bereichsleiter bei der Novomatic. Darüber hinaus ist er Geschäftsführer und Aufsichtsrat in diversen Tochtergesellschaften der Unternehmensgruppe.

Novomatic hält rund 300 Beteiligungen und hat im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 2,9 Milliarden erwirtschaftet, beschäftigt mehr als 24.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 100 Ländern tätig. Das Unternehmen ist einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt.

