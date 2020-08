Bei Buchhändlerin Melanie Hofinger geht es Schlag auf Schlag: Am 7. September eröffnet die 27-Jährige zwei weitere Geschäftsstellen in Lambach und Mauthausen. Damit wird Melanie Hofinger demnächst fünf Buchhandlungen in Oberösterreich betreiben: 2018 hat sie die Veritas-Buchhandlung in der Linzer Harrachstraße übernommen, bei der sie zuvor als Mitarbeiterin beschäftigt war. Diese wäre sonst geschlossen worden.