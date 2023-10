Startschuss für erstes Gips-zu-Gips-Recyclingwerk

Mit dabei sind der Baukonzern Porr, der Trockenbauspezialist Saint-Gobain (Marke Rigips) und das Entsorgungsunternehmen Saubermacher. Sie investieren sieben Millionen Euro in eine Anlage am Saint-Gobain-Standort in Stockerau, die Mitte 2025 in Betrieb gehen soll. Die Anlage werde eine Jahreskapazität von rund 60.000 Tonnen haben und damit in der Lage sein, den Bedarf in Ostösterreich abzudecken, gaben die drei Unternehmen diese Woche in einer Presseaussendung bekannt.