Start-ups: Studie sieht viel Potenzial in Österreich

Das geht aus einer aktuellen Studie des industrienahen Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria hervor. Auf eine Million Einwohner kommen in Österreich derzeit 687 Start-ups, was einem Platz im europäischen Mittelfeld entspreche. An der Spitze in Europa liegen die Niederlande und das Vereinigte Königreich. In den Niederlanden seien es 2400 Start-ups pro einer Million Einwohner, im Vereinigten Königreich 1811.

Würde man beide Länder als Maßstab für Österreich heranziehen, so würden sich deutliche Investitions- und Beschäftigungseffekte zeigen, sagte Eco-Austria-Präsidentin Monika Köppl-Turyna. Ziehe man das Vereinigte Königreich als Maßstab heran, würde das in Österreich in fünf Jahren einen Anstieg um 6200 neue Start-ups sowie um 8000 mehr Beschäftigte bedeuten. Das BIP wäre in diesem Szenario durch eine erhöhte Produktivität nach zehn Jahren um 3,8 Milliarden Euro höher.