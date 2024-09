„Start-ups sind innovativ, weil sie es sein müssen“

"In den vergangenen 20 Jahren haben sich zahlreiche junge, erfolgreiche Unternehmen in Oberösterreich etabliert. Herausforderungen und Probleme, die die Wirtschaft heute beschäftigen, wurden von Anfang an mit unkonventionellen Arbeits- und Organisationsstilen gelöst", sagt Gerold Weisz, Professor für Entrepreneurship und Leiter des Startup-Centers an der Fachhochschule Oberösterreich. Leider würden diese Herangehensweisen nach wie vor unterschätzt. Darüber, was die traditionelle Wirtschaft von diesen jungen Unternehmen lernen könne, wird Weisz auch bei der OÖN-Veranstaltung "Digital Days" sprechen und die Erfolgswege anhand zahlreicher Beispiele aufzeigen.

"Junge Unternehmen sind deshalb so innovativ, weil sie müssen. Fehlendes Personal oder Kapital müssen durch Neuerungen kompensiert werden", sagt Weisz. Ein typisches Beispiel sei zum Beispiel Marketing via soziale Medien: "Start-ups haben diese Form genutzt, um auf sich aufmerksam zu machen und bekannt zu werden, ohne große Summen investieren zu müssen." Heute sei diese Marketingform in den meisten Unternehmen gang und gäbe.

Während Homeoffice in den zahlreichen Unternehmen erst mit Ausbruch der Coronapandemie zum Thema wurde, gebe es bei jungen Unternehmen wie Tractive oder Ligaportal bereits seit der Gründung die Möglichkeit, von zu Hause oder sogar von einem anderen Land aus zu arbeiten: "Es zählt allein die Leistung, egal, von wo sie erbracht wird."

Dolmetscher zwischen den Welten

Die klassische Wirtschaft könne sich von diesen Unternehmen viel abschauen: "Die etablierten Betriebe agieren nicht, sondern reagieren auf die Entwicklungen, auch weil die Wirtschaft so lange gut funktionierte. Aber es bringt nichts, in die Vergangenheit zu schauen. Es braucht neue Ideen und Konzepte. Die Unternehmen müssen sich auf die Füße stellen und Lösungen finden." Dabei könnten Start-ups den Etablierten helfen: "Unternehmen wie AIssistance aus Kronstorf helfen zum Beispiel, künstliche Intelligenz in Unternehmen einzuführen, und zeigen Möglichkeiten auf, und zwar unter der Prämisse, dass dadurch keine Arbeitsplätze wegfallen." Weisz sieht sich auch als Dolmetscher zwischen den beiden Welten: "Man kann viel voneinander lernen. Es geht darum, ohne Vorurteile aufeinander zuzugehen."

Autorin Elisabeth Prechtl

