Start-ups mit Lösungen für etablierte Betriebe

Die Digitalos-Statue wird in sechs Kategorien verliehen.

Numerobis überzeugt in den "Asterix"-Comics sogar Cäsar und die ägyptische Königin Kleopatra mit seinen Bauten: Der talentierte und kreative Architekt inspirierte auch Alexander Greil für sein Unternehmen "Numerobis". Die gleichnamige Bausoftware wurde für das Bau- und Baunebengewerbe entwickelt und soll Unternehmen unterstützen, ihre Produktivität zu steigern, indem sie die Arbeitsabläufe optimiert.

Mit seinem ganzheitlichen System hat sich Greil für den Digitalos in der Kategorie "digitale Start-ups" beworben. Einreichungen für den Digitalpreis sind noch bis 7. Oktober in folgenden Kategorien möglich: digitale Start-ups, digitale Persönlichkeit, digitales Projekt und digitale Transformation. Jene Frau, die durch ihre digitalen Leistungen in einer oder mehreren der vier genannten Hauptkategorien hervorsticht, wird mit dem Sonderpreis Digitalia ausgezeichnet. Eine Jury kürt die Sieger.

D3EIF-Geschäftsführer Thomas Frauscher Bild: (Erwin Pils)

Präzise Überwachung

Ebenfalls bei den "digitalen Start-ups" hat sich "D3EIF" aus Linz beworben: Das Team um Geschäftsführer Thomas Frauscher hat mit "DRIP" ein Produkt entwickelt, das sich durch Echtzeitvisualisierungen im Transportsektor auszeichnet. Dieses ermöglicht etwa eine präzise und umfassende Überwachung des gesamten Prozesses, einschließlich der Standorte, Lade- und Entladevorgänge und Verkehrsinformationen.

Aus allen Bewerbungen treffen die OÖN und ihre Partner Sparkasse, Tabakfabrik, KPMG, Stadt Linz, Wiener Städtische und Land Oberösterreich eine Vorauswahl. Unterstützt werden sie von Digital-Experten der Linzer JKU.

Die Digitalos-Sieger werden am 16. November bei einer Gala in der Linzer Tabakfabrik gekürt. Alle Bewerber sind eingeladen.

www.digitalos.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.