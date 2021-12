Start-ups mit fünf Mal mehr Risikokapital als 2020

Österreichische Start-ups erhielten 2021 mehr frisches Kapital als je zuvor: Insgesamt 1,23 Milliarden Euro flossen in den vergangenen zwölf Monaten an heimische Jungunternehmen mit Hauptsitz in Österreich, das ist fast fünf Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum, ist aus dem aktuellen EY- Start-up-Barometer ersichtlich. 2020 wurden 262 Millionen Euro in Jungunternehmen investiert.

Dieses Rekordjahr wurde getrieben von Großinvestments in die Wiener "Unicorns" GoStudent (Online-Lernplattform) und Bitpanda, einer Handelsplattform für Kryptowährungen, Aktien und Edelmetalle. Bitpanda erhielt mit 223,5 Millionen Euro die größte Finanzierungsrunde, die je ein österreichisches Start-up erhalten hat. Die Unternehmensbewertung stieg mit der Finanzierungsrunde im August auf rund 3,5 Milliarden Euro.

Die Zahl der siebenstelligen Investments erhöhte sich von 29 auf 63, die interessantesten Branchen für die Geldgeber waren Software, eCommerce und Gesundheit. Sieben Abschlüsse übertrafen die Schwelle von 50 Millionen Euro, vier waren über 100 Millionen Euro. In beiden Größenkategorien wurde 2020 kein einziger Deal registriert.

63 Millionen nach Oberösterreich

Oberösterreich lag mit 18 Finanzierungen im Wert von 63 Millionen Euro auf Platz 2 im Bundesländervergleich, ist also eine fixe Größe in der heimischen Start-up-Szene. Auf Platz 9 im Österreich-Ranking liegt etwa das Tier-Tracking-Start-up Tractive, das im Mai 29 Millionen Euro Finanzspritze bekam.

"Mit Bitpanda und GoStudent gibt es seit diesem Jahr die ersten österreichischen Unicorns unter weltweit aktuell rund 1600. Österreich hat es damit jetzt auch bei diesem Kriterium auf die Landkarte internationaler Risikokapitalgeber geschafft", sagt Florian Haas, Leiter des Start-up-Ökosystems bei EY Österreich.