Starkes Umsatzplus bei dm: "Drogeriewaren braucht jeder"

"Wir haben diese Entwicklung in der Vergangenheit bereits mehrmals festgestellt. In Krisenzeiten sparen die Menschen bei Gütern des langfristigen Bedarfs, die Sparquote steigt. Kompensiert wird dieses Verhalten durch eine steigende Nachfrage des täglichen Bedarfs", sagt Thomas Köck, Geschäftsführer der Drogeriekette dm. Diese hat am Donnerstag gute Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr (per Ende September) vorgelegt.