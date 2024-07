Starker Zuwachs bei E- und Hybrid-Pkw

International steigt die Zahl der Autos mit Elektro- oder Hybridantrieb weiter schnell an. Ende 2023 lag der Bestand bei rund 42 Millionen, teilte das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) in Stuttgart am Sonntag mit. Das war ein Plus von mehr als 50 Prozent.Die Heimat des Elektroantriebs ist dabei eindeutig China: Laut ZSW gab es dort zum Stichtag 23,4 Millionen dieser Autos - das ist mehr als die Hälfte des weltweiten Bestands. Nummer zwei sind die USA, mit 4,8 Millionen Fahrzeugen sind sie allerdings bereits weit abgeschlagen. Deutschland erreicht mit 2,3 Millionen den dritten Platz vor Frankreich und dem Vereinigten Königreich mit 1,6 und 1,5 Millionen.In Europa brauche der Markt neue Impulse, sagte Andreas Püttner vom ZSW. Er schlägt vor, klimaschädliche Subventionen konventioneller Fahrzeuge abzuschaffen – etwa den Steuervorteil bei Diesel. Auch werde für E-Autos "dringend ein attraktives Angebot in den unteren und mittleren Fahrzeugsegmenten benötigt".

