Starker Andrang an den Tankstellen

Gestern tankten noch viele Autofahrer, bevor um Mitternacht die CO2-Bepreisung in Kraft trat und die Treibstoffpreise um 9,9 Cent bei Diesel und 8,6 Cent bei Benzin stiegen. Bei der Doppler-Gruppe ("Turmöl") mit Sitz in Wels registrierte man am Donnerstag, je nach Region, einen zwei- bis dreifachen Tagesumsatz.

Der Fachverband der Mineralölindustrie (FVMI) verweist auf globale Probleme. "Wir haben derzeit eine sehr angespannte Lage auf dem Produktmarkt. Der niedrige Wasserstand des Rheins erschwert die Transportlogistik im süddeutschen Raum. Es besteht insgesamt eine hohe Nachfrage und eine Angebotsknappheit", sagt Hedwig Doloszeski, Geschäftsführerin des FVMI.

Laut VCÖ hat der Spritverbrauch einen deutlich höheren Einfluss auf den Spritpreis als die zusätzlichen Kosten durch die CO2-Bepreisung. "Die Reduktion des Verbrauchs um einen Liter pro hundert Kilometer verringert die Spritkosten dreimal so stark, wie die zusätzlichen Kosten durch die CO2-Bepreisung ausmachen", sagte VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Er erinnerte daran, dass Schweden und Finnland seit mehr als 30 Jahren eine CO2-Bepreisung haben.

Die Angestelltengewerkschaft GPA hat gestern einmal mehr eine Erhöhung des amtlichen Kilometergeldes auf 0,60 Euro pro Kilometer gefordert. "Das amtliche Kilometergeld wurde seit 2008 nicht mehr erhöht und liegt seither bei 0,42 Euro pro Kilometer", sagte GPA-Vorsitzende Barbara Teiber.