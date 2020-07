Starke Frauen bewerben sich für den Pegasus

Der Pegasus, der bedeutendste Wirtschaftspreis des Landes, soll heimischen Leitbetrieben und findigen Jungunternehmen gerade in schwierigen Zeiten Mut machen: Die Bewerbungen sollen zum einen zeigen, dass unsere Firmen im Grunde gesund sind und was sie im vergangenen Jahr, also noch vor dem Shutdown, alles geleistet haben. Zum anderen sollen sie auch jenen Mut machen, die derzeit mit den Folgen der Wirtschaftskrise arg zu kämpfen haben. Bewerbungen sind unter nachrichten.at/pegasus noch bis 14. August möglich. Auch Bewerbungen aus dem Frühling bleiben selbstverständlich in der Wertung. Die Sieger werden am 13. Oktober in sechs Kategorien gekürt: Bewerberin bei den "Zukunftshoffnungen" ist Viktoria Stranzinger: Sie betreibt in Geinberg eine Kochschule sowie einen Cateringbetrieb namens "cook up kitchen". Als Zukunftshoffnungen können sich vielversprechende Start-ups bewerben. Zu ihnen zählt auch "Fishcon" aus Linz: Bernhard Mayrhofer und Alkisti Stergiopoulou haben sich auf den Vertrieb und die Entwicklung von Fischwanderhilfen spezialisiert.

Hoffnungen in der Kategorie "Erfolgsgeschichten" macht sich Markus Schmidleitner mit seinem Hotel "Villa Bergzauber" in Roßleithen. In derselben Kategorie hat sich auch Marlene Kittel, Geschäftsführerin von Happyfoto aus Freistadt, beworben: Der Betrieb ist auf Fotoprodukte spezialisiert. Dazu werden Sieger in den Kategorien "Leuchttürme" und "Innovationskaiser" gekürt. Preise gibt es auch für das unternehmerische Lebenswerk und eine erfolgreiche Unternehmerin/Managerin.

Mit ihren langjährigen Partnern Raiffeisen Landesbank, Land, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung Oberösterreich sowie KPMG vergeben die OÖN den Pegasus heuer bereits zum 27. Mal.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.