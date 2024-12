Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/MICHAEL M. SANTIAGO

2024 war ein Jahr voller Krisen mit Kriegen und politischen Turbulenzen weltweit sowie einer schwachen Konjunktur in großen Teilen Europas. Die Aktienmärkte blieben dennoch stark, wie die Bilanz anlässlich des letzten Börse-Handelstags in Österreich und Deutschland am Montag zeigt.