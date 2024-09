Stark steigende Rohstoffpreise: Gewürzindustrie schlägt Alarm

Darauf verwies der Verband der österreichischen Gewürzindustrie am Montag. Der Pfefferpreis habe sich beispielsweise seit Jahresbeginn fast verdoppelt. Grund dafür sei extreme Hitze in Brasilien, die bereits bei Kaffee Ernteeinbußen verursacht hatte, heißt es. Auch in Vietnam, dem weltweit größten Produzenten von Pfeffer, wird eine um rund 15 Prozent geringere Ernte prognostiziert.

Deutlich verteuert hätten sich auch Lorbeerlaub, Kümmel, Knoblauchgranulat, Kräuter wie Majoran und Basilikum sowie Paprika.

Auch die Frachtkosten infolge des Nahostkonflikts haben sich laut Fachverband erheblich erhöht. Transportschiffe müssten den Suezkanal umfahren, das verlängere den Transport um vier Wochen.

Eine Entspannung der Lage scheine aktuell nicht in Sicht zu sein, heißt es vom Verband der Gewürzindustrie.

