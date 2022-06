Starbucks kommt nach Oberösterreich

Nach Wien, Salzburg und kürzlich Tirol, zieht es Starbucks nun auch nach Oberösterreich. In der PlusCity entsteht im Herbst 2022 ein neuer Standort. Damit wird das erste Coffee House in Oberösterreich eröffnet. Neben to-go bietet der Standort auch 50 Sitzplätze vor Ort.

"Der Wunsch unserer KonsumentInnen nach weiteren Standorten in Österreich ist groß. Das merken wir vor allem auf unseren eigenen Social Media Kanälen sehr stark. Mit der Location in der PlusCity haben wir den idealen Platz gefunden, unsere Gäste zukünftig auch in Oberösterreich begrüßen zu können", so Stefan Hungenberg, General Manager für Starbucks Österreich und Schweiz. Und ergänzt: "Wir freuen uns, wenn sich potentielle neue MitarbeiterInnen direkt online bei uns bewerben."

"Dass wir Starbucks als erste Location in Oberösterreich eine Fläche bieten können, zeigt unsere Bedeutung für große internationale Unternehmen" sagt PlusCity-Eigentümer Ernst Kirchmayr.