NEW YORK. Michael Burry ist alles andere als ein klassischer Hedgefonds-Manager: Der ehemalige Neurologe leidet am Asperger-Syndrom, hat ein Faible für Heavy Metal und einen Riecher für große Geschäfte. Der 49-Jährige hat bereits im Jahr 2007, lange vor allen anderen, den Zusammenbruch des US-Häusermarkts vorausgesagt und eine riesige Summe erfolgreich gegen den Markt gewettet. Mit dem Film "The Big Short" wurde ihm ein Denkmal gesetzt.