Standortbudget 2023: Mehr Förderung für Heizungstausch

LINZ. "Es ist ein Kraftakt, um für die Zukunft gerüstet zu sein." So kommentierte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) gestern, Dienstag, das von ihm vorgelegte Standortbudget für 2023. Dieses ist ein Teil des Landesbudgets, das die Spitzen der Landesregierung vor zwei Wochen präsentiert haben. Achleitners Schwerpunkte sind Energie, Digitalisierung und Arbeitsmarkt. Unter anderem werden Fördermittel für den Heizungstausch erhöht.

In Summe sind 2023 rund 425 Millionen Euro an Ausgaben für den Standort veranschlagt. Das seien 59,9 Millionen Euro mehr als heuer und so viel wie noch nie, sagte Achleitner, der das Ressort 2018 von Michael Strugl übernommen hatte. Über fünf Jahre betrage das Plus 129 Millionen Euro.

Auf der Einnahmenseite kommen dem Land, wie berichtet, die steigende Inflation und das höhere Steueraufkommen zugute.

In Achleitners Ressort gebündelt sind Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Energie, Wissenschaft und Forschung, Raumordnung, Tourismus, Sport und die Landesholding. Für 2023 gebe es vier Schwerpunkte: Wirtschaft (Arbeitsmarkt, Tourismus, Breitband), Wissenschaft und Forschung, Raumordnung, Energie. Der größte Brocken von den 425 Millionen Euro entfällt mit 121,5 Millionen Euro auf die Wirtschaft.

Die prozentuell größte Steigerung gebe es bei der Energie, sagte Achleitner. Hier sind fast 35 Millionen Euro veranschlagt, nach rund 15 Millionen Euro heuer. "Bei der Energiewende nimmt Oberösterreich schon jetzt eine Vorreiterrolle ein, aber wir wollen noch mehr Tempo machen", sagte der Landesrat. Aufgestockt würden deshalb auch die Fördermittel beim Austausch fossiler Heizungen auf Biomasse-Heizungen, vor allem wegen des Andrangs bei den Anträgen. Statt bisher drei sind es hier künftig 10,46 Millionen Euro.

Zusätzlicher Spielraum

Viel verspricht sich der Landesrat auch vom neu geschaffenen "Zukunftsfonds", der bereits beim Landesbudget präsentiert wurde. Bis 2026 stehen jedes Jahr 200 Millionen Euro über alle Ressorts des Landes zur Verfügung. Dieses Geld soll schwerpunktmäßig für öffentlichen Verkehr, Breitbandausbau, Energiewirtschaft und Forschungsförderung verwendet werden. Von den 200 Millionen Euro sind 61,6 Millionen Euro "neues Geld". 98 Millionen Euro kommen wie bisher aus den Ressortbudgets, 40,4 Millionen Euro aus dem laufenden "Oberösterreich-Plan". Der Fonds soll zusätzlichen Spielraum ermöglichen.

Kritik daran hatten zuletzt SPÖ, Grüne und Neos geübt. Vieles am Fonds sei "altbekannt", es gebe "kaum neue Gelder". SPÖ-Wirtschaftssprecher Hans-Karl Schaller bemängelte gestern, Achleitner vergesse im Budget auf eine Strategie gegen Fachkräftemangel und auf das Potenzial der Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Achleitner verwies auf den Pakt für Arbeit und Qualifizierung, der dem Mangel entgegenwirke und Frauen am stärksten anspreche. (rom)