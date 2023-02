Stammlokal von Rapid-Wien-Fans pleite

Die Gwiss & Aibler Gastronomiebeteiligungs Ges.m.b.H in Wien, besser bekannt als „Stag‘s Head“, hat heute, Mittwoch, am Handelsgericht Wien einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Das gaben die Gläubigerschutzvereine KSV1870 und Creditreform bekannt, der davon ausgeht, dass rasch ein Insolvenzverfahren eröffnet wird.

Das Gastronomielokal liegt gegenüber dem Allianz Stadion in Wien, der Heimstätte des Fußball-Bundesligisten Rapid Wien, und war vor allem bei Fans beliebt. Wegen der Corona-Pandemie habe es „erhebliche Umsatzeinbußen“ gegeben, die trotz Förderungen nicht mehr kompensiert werden konnten, heißt es in einer Aussendung. Auch die gestiegenen Lebensmittel- und Getränkepreise hätten zur Zahlungsunfähigkeit geführt.

Die Passiva betragen rund 150.000 Euro, 18 Gläubiger sind betroffen. Das Lokal ist relativ groß. "Ein Heimspiel des SK Rapid ist gleichbedeutend mit einem vollen Haus im Lokal der Antragstellerin", zitiert Creditreform aus dem Insolvenzantrag. In der Vergangenheit wurde auch versucht, mit Musikdarbietungen Umsätze zu generieren. In den Jahren 2018 und 2019 konnte bei einem Umsatz von mehr als 700.000 Euro kleinere Gewinne erwirtschaftet werden. Diese seien auch deshalb erfolgreich gewesen, weil Rapid mehrere Heimspiele in UEFA-Bewerben veranstalten konnte, heißt es in einem Kurier-Bericht.

Das Unternehmen sei von der Ottakringer-Brauerei gepachtet. Der „überwiegende Teil der Betriebs- und Geschäftsausstattung stehe im Eigentum der Verpächterin“, teilt die Creditreform mit.

