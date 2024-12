Stahlmanager Claus Raidl im Alter von 82 Jahren verstorben

Einer der renommiertesten österreichischen Manager ist verstorben. Claus Raidl, 82, erlag in der Nacht auf Dienstag seiner langen, schweren Krankheit. Er hat die heimische Wirtschaftspolitik als ÖVP-Berater über viele Jahre mitgeprägt.

Der in Kapfenberg geborene Vater dreier Söhne studierte in Wien an der Hochschule für Welthandel. Nach der Dissertation begann er als Assistent am Institut für angewandte Sozial- und Wirtschaftsforschung. 1982 wurde Raidl nach mehreren Stationen bei Banken und Versicherungen Vorstandsmitglied der Staatsholding (damals ÖIAG). Die Verstaatlichte Industrie steckte in einer tiefen Krise, es waren Milliardenverluste angefallen. Nach einem letzten Zuschuss des Staates wurden die Betriebe schrittweise privatisiert.

Es folgten Führungspositionen bei der VOEST-Alpine (von 2007 bis 2010) und der Austrian Industries. Von 1991 bis 2010 war Raidl Vorstandsvorsitzender der Böhler-Uddeholm AG.

2008 wurde Raidl zum neuen Vorsitzenden (Präsident) des Generalrates der Oesterreichischen Nationalbank bestellt und zum 1. September 2013 wiederbestellt. Im August 2018 wurde bekannt, dass ihm mit 1. September 2018 Harald Mahrer als Präsident des Generalrats der Oesterreichischen Nationalbank nachfolgen soll.

"Dr. Claus J. Raidl hat in seinen beiden Amtsperioden eine international besonders anerkannte und moderne Notenbank geformt", wird OeNB-Präsident Harald Mahrer in einer Aussendung zitiert. Raidl sei eine "große Persönlichkeit" gewesen und habe mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen das Direktorium unterstützt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.