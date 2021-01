Stahl-Nachfrage steigt: Wieder alle Hochöfen der voestalpine in Betrieb

Vorsichtiger Optimismus macht sich in der voestalpine breit. Die Stahlnachfrage ist zuletzt wieder deutlich gestiegen. Nach dem Hochfahren der Hochöfen in Linz hat der Konzern nun auch in Leoben/Donawitz seinen zweiten Hochofen wieder aktiviert. Damit laufen an den zwei Standorten alle fünf Hochöfen mit einer Gesamtkapazität von 6,5 Millionen Jahrestonnen Roheisen.