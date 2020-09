Ein Paukenschlag in der österreichischen Top-Hotellerie: Ein Traditionsbetrieb, die Sacher-Hotels, kündigten gestern 140 von rund 800 Mitarbeitern in der Gruppe, davon 105 in Wien und 35 in Salzburg. Der Rest ist in Kurzarbeit. Der Umsatz werde heuer nur bei 25 Prozent von zuletzt 100 Millionen Euro liegen, sagte Sacher-Geschäftsführer Matthias Winkler. 2021 würden es "vielleicht 30 bis 35 Prozent" sein.