Stadler-Gruppe bewahrte Betrieb vor Schließung

Das Elasmo-Firmengebäude in Schörfling

In den wirtschaftlich schwierigen Zeiten für die Automobilindustrie setzen einige deutsche Zulieferkonzerne den Sparstift an. Zuletzt trafen die Einsparungen vermehrt auch österreichische Werke und Niederlassungen. Dieselbe Entwicklung stand auch Elasmo Systems, Hersteller von Bauteilen aus Silikon, Gummi und Thermoplast, aus Schörfling am Attersee bevor. 2014 hatte der deutsche Böllhoff-Konzern – spezialisiert auf Verbindungstechnik – übernommen.