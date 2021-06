Die Pandemie geht zurück, die Schulden der öffentlichen Hand bleiben. Per Ende März weist der österreichische Staat (inklusive Länder, Gemeinden und Sozialversicherung) 326,9 Milliarden Euro an Schulden aus, das sind 87,4 Prozent der Wirtschaftsleistung und entspricht einer Steigerung um 14,3 Prozentpunkte. So hoch war der Schuldenstand seit 1954 nicht. Damals wurde mit den entsprechenden Aufzeichnungen begonnen.