Den Banken kommt im Hilfsprogramm der Bundesregierung für die von Corona betroffenen Unternehmen eine zentrale Rolle zu. Wenn Unternehmen Hilfe vom Staat benötigen, muss dies in Abstimmung mit der jeweiligen Hausbank über die Bühne gehen. Die Vertreter der oberösterreichischen Institute versprechen, den bürokratischen Aufwand für die Betriebe so gering wie möglich zu halten und so schnell wie möglich zu helfen.