Staat verliert bis zu zwölf Milliarden

Das werde sich auch im Bundeshaushalt niederschlagen, heißt es in einer Aussendung von Agenda Austria.

Je nach Dauer der Krise könnten dem Staat zwischen 4,5 und mehr als zwölf Milliarden Euro an Steuern und Sozialversicherungsabgaben entgehen, haben die Ökonomen von Agenda Austria berechnet. Die Berechnung berücksichtigt den Ausfall der gesamten Arbeitsabgaben der Arbeitnehmer.

Die drei Szenarien gehen von einer schnellen, mittleren bzw. langsamen Erholung auf dem Arbeitsmarkt aus. In allen Fällen ist der Effekt auf die Staatseinnahmen ohne Beispiel in der Zweiten Republik, heißt es in der Aussendung.

