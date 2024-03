Staat nahm mit Tabaksteuer 2,08 Milliarden Euro ein

Unter anderem wurde in Österreich ein Umsatz von 3,3 Milliarden Euro mit Zigaretten erzielt.

Das Finanzministerium hat 2023 2,081 Milliarden Euro in Form der Tabaksteuer eingenommen. 2022 waren die Einnahmen in etwa gleich hoch. Unter anderem wurde in Österreich ein Umsatz von 3,3 Milliarden Euro mit Zigaretten, 173 Millionen Euro mit Zigarettentabak und 73 Millionen Euro mit Zigarren erzielt. Es gibt 4684 Trafiken. 1218 Menschen mit Behinderung führen solche Fachgeschäfte.

In Österreich gilt seit 240 Jahren das Tabakmonopol, das auf eine Idee von Kaiser Joseph II. zurückgeht: Er wollte mit der Vergabe Kriegsinvaliden und -witwen ein Auskommen sichern. Konzessionen werden bis heute an Menschen mit Behinderung vergeben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper