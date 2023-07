Spritverbrauch in Österreich im ersten Jahresdrittel um 7,8 Prozent gesunken

Laut VCÖ-Analyse stieg der Verbrauch von Benzin leicht an, während es bei Diesel einen Rückgang um 10,2 Prozent gab. Durch den Rückgang des Spritverbrauchs sind auch die CO2-Emissionen des Straßenverkehrs gesunken. "Im ersten Jahresdrittel wurde in Österreich weniger Sprit getankt, was nicht nur Geld spart, sondern auch Österreichs Klimabilanz verbessert. Aber der Treibstoffverbrauch des Verkehrs ist nach wie vor sehr hoch“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

1,81 Millionen Tonnen Diesel und 0,48 Millionen Tonnen Benzin wurden im ersten Jahresdrittel an österreichischen Zapfsäulen getankt. Im Vergleich zum ersten Drittel des Vorjahres nahm der Benzinverbrauch um zirka 10.000 Tonnen zu, der Dieselverbrauch ging um 205.000 Tonnen zurück, wie in der Erdölstatistik des Bundesministerium für Klimaschutz angeführt wird. In Summe wurden also 195.000 Tonnen weniger Sprit getankt. Gegenüber des ersten Jahresdrittels des Vor-Corona-Jahres 2019 sank der Verbrauch sogar um 450.000 Tonnen.

Warum wird weniger getankt?

Der VCÖ führt mehrere Gründe für den Rückgang des Dieselverbrauchs an. Zum einen sei der Lkw-Verkehr, der fast ausschließlich Diesel tankt, leicht zurückgegangen. Außerdem sinken die Zulassungszahlen von Diesel-Pkw, während jene von Elektroautos steigt. Zuletzt wurde der Diesel in den Neuzulassungs-Statistiken erstmals von den BEV (batterieelektrische Fahrzeuge) überholt. Ein dritter Grund seien auch Verhaltensänderungen der Verkehrsteilnehmer, die spritsparender Fahren würden oder vermehrt auf das Rad oder Öffis umsteigen würden. „Hier ist gut zu sehen, dass viele kleine Beiträge in Summe auch einiges bringen können“, stellt VCÖ-Experte Schwendinger fest.

Setzt sich der Trend des ersten Jahresdrittels weiter fort, würden die CO2-Emissionen nach 2022 auch im Jahr 2023 sinken. Vom Klimaziel für das Jahr 2030 - maximal 12,7 Millionen Tonnen - war der Verkehr im Vorjahr noch rund acht Millionen Tonnen entfernt. „Gut ist, dass die Emissionen des Verkehrs zurückgehen, schlecht ist aber, dass sie das zu langsam tun. Wir müssen rascher und deutlicher die CO2-Emissionen reduzieren“, sagt Schwendinger mit dem Verweis auf die Studien des Weltklimarats.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz