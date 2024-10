Spritverbrauch im ersten Halbjahr 2024 rückläufig

Halte die Entwicklung im zweiten Halbjahr an, dann werde der Verkehr knapp mehr als 19 Millionen Tonnen CO2 verursachen und damit noch immer um fast 40 Prozent mehr als im Jahr 1990.

Insgesamt flossen heuer in den ersten sechs Monaten um rund 140 Millionen Liter weniger Treibstoff in die Tanks, die CO2-Emissionen gingen um fast 350.000 Tonnen zurück, so die VCÖ-Analyse auf Basis von Kraftstoffverbrauchsdaten des Klimaministeriums. Demnach wurde um rund zwei Prozent mehr Benzin getankt, aber um circa fünf Prozent weniger Diesel.

VCÖ-Experte Michael Schwendinger betonte am Freitag in einer Aussendung, dass in Österreich der Verkehr der einzige Sektor sei, der aktuell mehr Treibhausgase emittiere als im Jahr 1990.

