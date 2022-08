Spritpreise gehen auf hohem Niveau zurück

Am gestrigen Dienstag kostete Diesel im Schnitt 1,814 Euro/Liter, Super 1,799 Euro, so der ÖAMTC. Damit ist das der vierte Dienstag in Folge, an dem sich die Spritpreise nach unten bewegten. Am 12. Juli kostete ein Liter Diesel 2,089 Euro, Super 2,095 Euro.

Wien. In Deutschland kostet Diesel aktuell 1,89 Euro. Der Benzinpreis liegt bei 1,707 Euro. Grund für die niedrigeren Spritpreise sind laut ADAC die deutlich gesunkenen Preise für Rohöl, das zuletzt für 96 Dollar (93,90 Euro) gehandelt wurde. In der Vorwoche lag der Preis noch bei 100 Dollar.

Der ÖAMTC betonte heute, dass das Preisniveau weiterhin hoch ist, weswegen die Politik am Zug sei, die Kostenbelastung zu reduzieren. "Möglich wäre das beispielsweise durch eine Senkung der Mineralölsteuer", so der Klub zur APA.