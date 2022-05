Sprechen Sie mit Österreichs oberstem Währungshüter!

"Wie stark bleibt der Euro in Zeiten von hoher Inflation?" "Was bedeutet die Zinsentwicklung für mich als Privatanleger?" "Auf welche Zukunft kann sich der Euro gefasst machen?" Das sind Beispiele für Fragen, die sich zurzeit vermutlich viele Menschen stellen.

Nur wenige können diese Fragen wahrscheinlich so kompetent beantworten wie der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank Robert Holzmann. Der in der Steiermark geborene Wirtschaftswissenschafter bekleidete im Laufe seiner Karriere bereits verschiedenste Positionen bei den hochkarätigsten Finanzinstitutionen der Welt. Nach Stationen beim Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington übernahm Holzmann 2019 das Amt des Gouverneurs der Oesterreichischen Nationalbank.

Am 13. Mai veranstaltet die OeNB gemeinsam mit den OÖN die Diskussion "Red ma übern Euro" im Forum der Promenaden Galerien. Diskutieren Sie mit Robert Holzmann über aktuelle und kontroverse Themen rund um das Thema Euro.

Die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Hier können Sie sich anmelden: nachrichten.at/nationalbank. Es gelten die Covid-19-Bestimmungen zum Zeitpunkt der Veranstaltung.