Sportler als Werbefläche: Liensberger überflügelt Mayer und Kriechmayr

Wie eng Wirtschaft und Sport in Österreich verzahnt sind, lässt sich anhand des Bruttowerbewerts feststellen. Dieser misst, was die Präsenz von Athleten in TV-, Print- und Onlinemedien für Sponsoren wert wäre, müssten die Unternehmen für Zeit oder Fläche (laut offizieller Preisliste) zahlen.