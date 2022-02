Sportler als Werbefläche: Erstmals Frau an der Spitze

2018 hatte der Werbewert in Österreichs Sport-Sponsormarkt erstmals die Milliardenmarke geknackt, 2019 betrug er 1,14 Milliarden Euro. Nach einem Dämpfer im ersten Corona-Jahr 2020 kam es im Vorjahr wieder zu einer Besserung: Es waren 1,3 Milliarden Euro und damit ein bisheriger Höchstwert. Diese Zahlen präsentierte heute, Dienstag, Marktforscher Marcel Grell vom Focus-Institut bei einem Online-Pressegespräch. Für die Studie analysierte Focus 1153 Sportveranstaltungen.

Der Werbewert misst, was die Präsenz in TV, Printmedien und Online für Sponsoren wert wäre, müssten die Unternehmen für Zeit oder Fläche (laut offizieller Preisliste) bezahlen. Bei den Einzelsportlern dominierte jahrelang Marcel Hirscher die Rangliste. Im Vorjahr hievte sich Slalom-Weltmeisterin Katharina Liensberger an die Spitze und lag mit einem Brutto-Werbewert von 4,9 Millionen Euro vor den Ski-Assen Matthias Mayer (4,6) und Vincent Kriechmayr (4,5).

Das generelle Wachstum im Sponsormarkt ist laut Grell auf zwei Großereignisse im Vorjahr zurückzuführen: die alpine Ski-Weltmeisterschaft in Cortina und die paneuropäische Fußball-Weltmeisterschaft.

84 Prozent des gesamten Werbewerts in Österreich verteilen sich auf vier Sportarten: Skifahren, Fußball, Formel 1, Skispringen. Stärkstes Einzelereignis war die Abfahrt in Kitzbühel vor dem Formel-1-Grand-Prix in Spielberg. Bei den Kanälen dominiert TV vor Print und online, bei den Sponsoren der Autobauer Audi vor dem Getränkehersteller Red Bull und dem Telekommunikationsanbieter A1.