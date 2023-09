Sporthändler Intersport will Konsumflaute davonradeln

Das Sanierungsverfahren der Sport2000-Genossenschaft Zentrasport, der Konkursantrag des Sportgroßhändlers BMM Sports, der Rückzug der norwegischen Kette XXL Sports & Outdoor vom österreichischen Markt mit Jahresende: Es sind schwierige Zeiten für den Sporthandel, der jahrelang als Flaggschiff der heimischen Handelslandschaft galt.

Bei vielen Sporthändlern ist die Situation vor allem deshalb angespannt, weil die Lager als Folge der Corona-Pandemie gut gefüllt sind, sich aber bei den Kunden angesichts der Teuerung und während der Krise vorgezogener Käufe nun Unsicherheit und Zurückhaltung breitmachen. Das bekommt auch die Welser Sporthändler-Gemeinschaft Intersport zu spüren, wenn auch in geringerem Ausmaß als die Konkurrenten auf dem Markt.

Der Umsatz im noch laufenden Geschäftsjahr 2022/23 (per 30. September) dürfte einen bisherigen Höchststand von 654 Millionen Euro erreichen, nach 631 Millionen im Geschäftsjahr zuvor. Diese Zahlen nannte Intersport-Chef Thorsten Schmitz gestern, Donnerstag, bei einem Pressegespräch in Saalbach. Zum Vergleich: Vor Corona waren es 600 Millionen Euro gewesen. Zu Intersport Österreich gehören 104 Sporthändler an 280 Standorten und 4000 Mitarbeiter.

Bereinigt man das nominelle Umsatzplus von rund drei Prozent im laufenden Intersport um die Inflation, ergebe sich ein Wert, der "plus minus auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2021/22 liegt", sagte Schmitz im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Weniger Frequenz in Filialen

Trotzdem bleibt der Intersport-Chef optimistisch. "Natürlich ist Druck da, aber wir haben die Liquiditätssituation im Griff." In den Geschäften sei zwar ein Frequenzrückgang ersichtlich, aber jene Kunden, die weiter stationär und zum Teil auch online einkauften, griffen zu höherwertiger Sportausrüstung. "Immer mehr Leute sehen Sport ganzheitlich als Gesundheitsaspekt. Zudem waren E-Bikes und das Verleihgeschäft abermals Treiber", sagt der Intersport-Chef.

Generell entwickle sich der Outdoor-Bereich mit Fahrrädern und Wandern stabil auf hohem Niveau. Leichte Zuwächse verzeichnete Intersport bei Laufen, Fitness, Teamsport und Tennis. Auch der Wintersport sei nach den Einbrüchen in den Corona-Jahren zurück in der Erfolgsspur, zumal bei Alpinskiern und Skitextilien. Steigende Kosten für Energie, Miete und Personal bremsten.

100 Millionen Euro investiert

Den stationären Einzel- und Sporthandel schreibt Schmitz allerdings nicht ab. Im Gegenteil: "In den vergangenen fünf Jahren haben unsere Händler 100 Millionen Euro in Geschäfte investiert, das ist ein klares Zeichen."

Kommendes Jahr feiert Intersport in Österreich das 60-Jahr-Jubiläum. Wachstumspotenzial sieht Schmitz in der Verschränkung von Onlinehandel mit stationären Filialen sowie im Geschäft mit Veranstaltungen. Dazu gehörten Skitage, Skitouren-Camps und der Ausbau der Rad-Infrastruktur, beispielsweise durch Mountainbikestrecken für Schüler.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner