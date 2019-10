Spar-Sprecherin Nicole Berkmann sagte zu den OÖNachrichten: „Es gab Auffassungsunterschiede.“ Dem Vernehmen nach sollen die Ergebnisse des Unternehmens in Deutschland der Grund für Eichblatts Aus sein. Ein Nachfolger für ihn steht noch nicht fest. Dieser soll in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden, so Berkmann.