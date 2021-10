Seit der Pleite von Sport Eybl 2013 liefern sich die Sporthändler Intersport mit Zentrale in Wels und Sport 2000 mit Sitz in Ohlsdorf ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Marktführerschaft. Im Corona-Jahr 2020 eroberte Sport 2000 die Spitzenposition in Österreich – laut eigenen Angaben – zurück, nachdem zuletzt Intersport einige Jahre die Nase vorne gehabt hatte. Die Ohlsdorfer stützen sich dafür auf eine aktuelle Auswertung des Marktforschers RegioPlan.