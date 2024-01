Sport 2000 bekommt neue Eigentümerin

Diesen Schritt beschloss die Fachhändlergemeinschaft am Donnerstag in einer außerordentlichen Generalversammlung und informierte heute, Freitag, darüber. Wie berichtet, hatten die Gläubiger der insolventen Sport-2000-Genossenschaft Zentrasport im November den Sanierungsplan mit Eigenverwaltung angenommen, allerdings mit einer geringeren Quote.

Das habe die Fortführung des Verbands gesichert, heißt es bei Sport 2000. Die ANWR Group mit Sitz in Mainhausen in Hessen ist eine europäische Handelskooperation, der über ihre Kreditinstitute DZB Bank und Aktivbank rund 20.000 mittelständische Unternehmen angeschlossen sind. Dazu gehören Firmen aus den Geschäftsbereichen Schuhe, Sportartikel, Lederwaren und Finanzdienstleistung. Mit dem Sport2000-Länderverbund ist die ANWR bereits in fünf Ländern im Sportfachhandel aktiv, die Händler nutzen das Waren-, Marketing- und Serviceangebot.

"Finanzielle Sicherheit" und "zahlreiche Chancen"

"Der Zusammenschluss mit der ANWR gibt nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern eröffnet zahlreiche Chancen durch die Nutzung von länderübergreifenden Synergien", wird Holger Schwarting, Vorstand von Sport 2000, in einer Aussendung zitiert.

Holger Schwarting, Sport 2000 Bild: SPORT 2000/Stefan Leitner (Abdruck bei Nennung honorarfrei)

Der neuen Struktur von Sport 2000 Österreich hätten sich mittlerweile rund 150 Händler und 150 Lieferanten angeschlossen bzw. seien sie gerade dabei, heißt es. Als Teil des Sport-2000-Länderverbundes hofft Schwarting auf Impulse mit Händlern in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Wie das Zukunftsmodell mit der ANWR und dem Sport 2000 Länderverbund im Detail aussehen werde, daran arbeite man jetzt intensiv, sagt Schwarting.

Im Jahr 2022 machte die Sport-2000-Gruppe 735 Millionen Euro Umsatz in Österreich, 815 Millionen inklusive Tschechen und Slowakei. Laut dem damaligen Stand gehörten 305 Händler und 565 Geschäfte sowie 3217 Mitarbeiter zur Handelsgemeinschaft.

